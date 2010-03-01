Турчинов проведе селекторну нараду

Обговорять, як запобігти паводкам

1 березня о 15.00 перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ проведе селекторну нараду з головами Ради міністрів Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щодо дій центральних та місцевих органів виконавчої влади по запобіганню можливим затопленням внаслідок паводків. Про це повідомляє Урядовий портал. Вхід до Будинку уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 6-й під’їзд, 8-й поверх (зала селекторних нарад). Акредитація проводиться до 13.00 1 березня за телефонами: 256-75-82, 256-66-32, 256-65-71, 256-66-43.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter