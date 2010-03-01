У ПР підозрюють, що Льовочкін зрадить Януковича

Регіонал Нестор Шуфрич підозрює, що глава адміністрації президента Сергій Льовочкін може зрадити Віктора Януковича.

Такий висновок можна зробити з його слів в ефірі програми "Чорне та біле" на телеканалі ТВі.

Він зазначив, що у Льовочкіна "специфічна біографія": "У 2004 році в грудні, наприкінці листопада, саме через нього "помаранчеві" мали доступ до Леоніда Кучми".

"Через Медведчука Порошенко, Червоненко не могли потрапляти до Кучми і вести переговори на "злиття" Януковича", - заявив регіонал, додавши, що Віктор Ющенко і Кучма у 2004 році "домовлялися через Льовочкіна".

"Наступний момент, який я не можу забути - це 2005 рік, Льовочкін і Литвин. Коли Литвин провалюється на (парламентських) виборах 2006 року, тоді у нас з`являється Льовочкін", - сказав Шуфрич.

Відповідаючи на питання, чи намагалися вони з Льовочкіним обговорювати ці проблеми, Шуфрич сказав: "Намагалися обговорювати, але Сергій, як хитра нерпа, весь час ці питання обходить".

"Мене турбує такий аспект: а чи не зрадить він ще раз? Були ж вже сигнали на рівні чуток - Льовочкін і Арсеній Яценюк, Льовочкін і Сергій Тігіпко", - заявив регіонал.

"Але якщо Віктору Федоровичу (Януковичу) зручно працювати з ним, то ми приймаємо рішення президента. Безумовно, ми переживаємо за це кадрове призначення, але сподіваємося, що воно не вплине на авторитет і рейтинг Януковича", - підкреслив він.

У той же час, регіонал заявив: "Я майже виключаю, що у Льовочкіна буде монополія на Януковича".

"Сергій трохи передавив свої особисті стосунки з Віктором Федоровичем. Адже за логікою речей є дуже гідна посада першого помічника, або керівника групи помічників", - вважає Шуфрич.

Він також підкреслив, що Льовочкін "захотів бути головою навіть не секретаріату, а головою адміністрації" президента.

Відповідаючи на питання про те, чи ініціював Льовочкін перейменування секретаріату в адміністрацію, регіонал сказав: "Знаючи Віктора Федоровича, мені здається, що йому все одно, як називається канцелярія".

Як відомо, у липні 2009 між Шуфричем і Льовочкіном сталася бійка. Після засідання фракції Партії регіонів у кінотеатрі Зоряний в Києві Шуфрич вдарив Льовочкіна в обличчя.

Українська правда