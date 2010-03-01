Полтавський губернатор запропонує містам самостійно прийняти бюджети

Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ у разі затягування прийняття державного бюджету на 2010 рік запропонує містам Полтавської області самостійно прийняти місцеві бюджети.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

За словами В.АСАДЧЕВА, чинне законодавство дозволяє це зробити, рівняючи поточні витрати за рівнем 2009 року з невеликим збільшенням.

"Я ще в січні виступив з цією ініціативою. Ще активніше просуватиму її, якщо побачимо, що терміни прийняття бюджету держави будуть затягнуті. Це нам дасть можливість профінансувати кредиторську заборгованість, використовувати перехідний залишок і частину грошей, які ми маємо від перевиконання минулого року", - заявив губернатор.

У свою чергу з цим не погодився голова Полтавської облради Олександр УДОВИЧЕНКО. "Це неможливо. Адже це суперечить чинному законодавству. Після цього будуть позови прокурора про припинення цього рішення", - сказав О.УДОВИЧЕНКО.