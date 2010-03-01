Янукович взяв з собою до Брюсселя трьох людей

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Брюсселя з одноденним офіційним візитом.

Як повідомляв УНІАН, глава держави проведе зустрічі з керівниками інституцій Європейського Союзу - з Президентом ЄС Германом Ван РОМПЕЄМ, Президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, Президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ, Верховним представником із закордонних справ і політики безпеки ЄС Кетрін ЕШТОН.

Водночас, не планується зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Генеральним секретарем НАТО Андерсеном Фог РАСМУССЕНОМ.

У складі офіційної делегації – міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО, глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН та заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.

Відповідно до програми, В.ЯНУКОВИЧ повернеться до Києва сьогодні ввечері.