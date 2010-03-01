У Києві затримали Лозінського: він сам прийшов

У Києві затримано колишнього народного депутата України Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, якого обвинувачують у вбивстві громадянина Валерія Олійника.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби ГПУ Юрій БОЙЧЕНКО.

Подробиці поки не розголошуються. Як зазначив Ю.БОЙЧЕНКО, В.ЛОЗІНСЬКИЙ зараз перебуває в Генпрокуратурі.

Як зауважив Ю.БОЙЧЕНКО, В.ЛОЗІНСЬКИЙ сам з’явився до Генеральної прокуратури.

«Його настільки обложили, настільки звузили кола, що він зрозумів, що далі переховуватися немає сенсу», - сказав начальник прес-служби ГПУ.

Наразі відбуваються першочергові слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області в результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції М.КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель 1954 року народження Валерій Олійник.

За цим фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 121 (навмисне тяжке тілесне пошкодження, завдане способом, що має характер особливого знущання, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або призвело до смерті потерпілого).

3 липня Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень.

7 липня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКОГО було оголошено у міжнародний розшук.

28 грудня генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявляє, що у справі колишнього народного депутата від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКОГО достатньо доказів для його звинувачення.

О.МЕДВЕДЬКО наголосив, що «на сьогодні справу ЛОЗІНСЬКОГО практично розслідувано – провели близько півсотні різних експертиз і слідчі експерименти, допитали понад тисячу свідків». За його словами, збільшилася кількість статей звинувачення проти В.ЛОЗІНСЬКОГО і його підручних – «незаконне позбавлення волі (йдеться про мисливців, захоплених колишнім депутатом), здирництво майна, перевищення службових повноважень і навіть підробка документів». При цьому О.МЕДВЕДЬКО нагадав, що «у розшуку не лише ЛОЗІНСЬКИЙ, а й один з його наближених».

«Як тільки затримають утікачів, справу буде передано до суду в найкоротші терміни», - запевнив генпрокурор.