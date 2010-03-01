Відставку Тимошенко поставлять на голосування у середу

Погоджувальна рада керівництва парламенту та лідерів груп і фракцій Верховної Ради ухвалила рішення про розгляд у середу, 3 березня, резолюції недовіри уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне питання було поставлено на голосування на Погоджувальній раді.

Перед цим лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО висловив здивування у зв’язку із позицією фракції БЮТ, яка наполягала на розгляді у вівторок питання відставки уряду. За його словами, до фракції НУ-НС надійшло звернення щодо необхідності збереження коаліції НУ-НС, БЮТ і Блоком Литвина, тоді як колеги із фракції БЮТ без погодження з іншими учасниками коаліції наполягають на розгляді у вівторок питання щодо уряду.

М.МАРТИНЕНКО нагадав, що сьогодні о 13-й годині планується засідання Ради коаліції, а о 17-й годині відбудеться засідання фракції НУ-НС.