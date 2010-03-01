НУ-НС висунув ультиматум Тимошенко і умови регіоналам

Фракція НУ-НС готова до переговорів з фракцією Партії регіонів щодо створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.

Він повідомив, що відбулися збори фракції, у яких, відповідно до протоколу, під яким стоять підписи, взяли участь 37 народних депутатів.

М.МАРТИНЕНКО зазначив, що на зборах було прийнято рішення запропонувати Юлії ТИМОШЕНКО піти у відставку з посади прем’єр-міністра, а також висунути кандидатуру «від нашої фракції на посаду прем’єр-міністра України».

За його словами, якщо цього не відбудеться, то «ми готові до переговорів з Партією регіонів».

Він підкреслив, що при цьому фракція НУ-НС наполягає, щоб кандидатура прем’єр-міністра була від НУ-НС, а також «головне – наші ідеологічні засади» мають бути підтримані (питання мови, Чорноморського флоту РФ і газотранспортної системи).

Як сказав М.МАРТИНЕНКО, також важливим є, чи готова фракція Партії регіонів йти на «жорсткі економічні реформи, без яких країна може не витримати».

М.МАРТИНЕНКО наголосив, що всі переговори щодо створення коаліції будуть проводитись відкрито, «ми ніде не будемо ховатися, як влітку минулого року».

М.МАРТИНЕНКО підкреслив, що на зборах фракції НУ-НС було 37 народних депутатів, незважаючи на те, що дехто стверджує, що нібито такої кількості не було. Він зазначив, що не потрібно спекулювати на цьому питанні, і додав, що на сьогодні одна сторона, «особливо фракція БЮТ, намагається розірвати, розтягнути фракцію НУ-НС».

За словами М.МАРТИНЕНКА, фракція НУ-НС сама прийме рішення.

Крім того, він відмоввися називати конкретну кандидатуру на посаду прем’єр-міністра, зазначивши, що ця людина має отримати підтримку близько 60 народних депутатів від НУ-НС. На уточнююче запитання, чи є ця особа членом фракції НУ-НС, М.МАРТИНЕНКО відповів: «Ми будемо пропонувати розглядати кандидатів нашої фракції».