Про що Януковича запитають у Брюсселі в першу чергу

Керівництво Європейського Союзу під час сьогоднішніх зустрічей із Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ в Брюсселі в першу чергу обговорюватимуть безпечність газового транзиту українською територією та проведення економічних реформ. Про це пише польська Gazeta Wyborcza.

Видання відзначає, що Україна гостро переживає економічну кризу, і для виходу з рецесії потребує допомоги МВФ, в якому значний вплив має Європейський Союз.

"Узалежнення наступних траншів допомоги (про що планує просити В.ЯНУКОВИЧ) від конкретних реформ та боротьба з корупцією в найближчих роках може бути головним інструментом впливу ЄС на Україну", - пише газета.

На думку видання, західні політики будуть переконувати В.ЯНУКОВИЧА не ініціювати перегляд газових угод, підписаних між Україною та Росією в січні 2009 року.

GW відзначає, що європейські політики, найімовірніше, скептично поставляться до ідеї створення газотранспортного консорціуму за участі західних компаній та російського "Газпрому", оскільки ця ідея реанімується час від час, але реально в цій справі нічого досягнуто.

Газета також зауважила, що співбесідники нового українського Президента можуть задекларувати готовність полегшити візовий режим з Україною.

"Не виключено, що сьогодні В.ЯНУКОВИЧ почує перші, але загальні обіцянки в цій справі", - відзначило видання.

Автор статті також закликав не перебільшувати значимість першого візиту В.ЯНУКОВИЧА до Європейського Союзу, оскільки Віктор ЮЩЕНКО у 2005 році теж ніби неочікувано свій першій візит здійснив до Росії. "Після Помаранчевої революції В.ЮЩЕНКО поїхав Москви, але це небагато змінило в його прохолодних відносинах з Кремлем", - резюмував журналіст.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 березня, Президент України В.ЯНУКОВИЧ прибув до Брюсселя з візитом.