Єфремов наполягає, що уряд має очолити регіонал

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що посаду глави уряду має обіймати представник фракції Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні під час брифінгу.

«По іншому і бути не може. Якщо сьогодні більша частина виборців віддали перевагу кандидату від Партії регіонів та його програмі, то з нашої точки зору абсолютно логічно було б, щоб уряд очолювала людина, яка поділяє точку зору ЯНУКОВИЧА», - сказав він. За словами О.ЄФРЕМОВА, Президент має право пропонувати свою кандидатуру на дану посаду. І тому саме кандидатуру, запропоновану ним, було б логічно розглянути на посаду глави уряду. О.ЄФРЕМОВ зауважив, що саме навколо цієї кандидатури можна було б провести переговори з реформування більшості. Перший заступник лідера фракції зауважив, що згідно з Конституцією право подавати кандидатуру на посаду глави уряду має коаліція, але враховуючи ситуацію «варто було б піти на зустріч одне одному і сформувати органи влади саме за таким принципом.

В той же час О.ЄФРЕМОВ не виключив, що на засіданні фракції Партії регіонів будуть розглянуті всі пропозиції, які надходять від інших фракцій щодо формування коаліції.