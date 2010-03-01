Литвин відмовляється бути «могильником» Тимошенко
На сьогодні «шанси 50 на 50»
Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не голосуватиме за резолюцію недовіри уряду України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, зауваживши: «Я за кадрові питання не голосую».
На запитання, чи є шанси, що у середу в парламенті буде проголосовано проект резолюції недовіри уряду, В.ЛИТВИН відповів, що на сьогодні «шанси 50 на 50». При цьому він додав, що ще є вівторок і середа для переговорів. Як сказав В.ЛИТВИН, «ні для кого не секрет, що ходять рахують, і по підрахунках - 242, 240 і таке інше, але ж я не знаю, кого рахують».
Водночас В.ЛИТВИН не дав чіткої відповіді на запитання, чи завтра оголошуватиме про припинення діяльності коаліції у разі, якщо не буде надано 226 підписів народних депутатів України.
Він сказав: «Я не хочу виступати могильником».
«На превеликий жаль, зараз рівновага, а по суті - патова ситуація», - наголосив В.ЛИТВИН. За його словами, сьогодні «немає головного – роботи, а є наелектризованість». Він зауважив, що «злість, протистояння, обслуговування чиїхось інтересів, вербування добровольців на війну - це ж не те, що потрібно людям».