Литвин відмовляється бути «могильником» Тимошенко

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не голосуватиме за резолюцію недовіри уряду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, зауваживши: «Я за кадрові питання не голосую».

На запитання, чи є шанси, що у середу в парламенті буде проголосовано проект резолюції недовіри уряду, В.ЛИТВИН відповів, що на сьогодні «шанси 50 на 50». При цьому він додав, що ще є вівторок і середа для переговорів. Як сказав В.ЛИТВИН, «ні для кого не секрет, що ходять рахують, і по підрахунках - 242, 240 і таке інше, але ж я не знаю, кого рахують».

Водночас В.ЛИТВИН не дав чіткої відповіді на запитання, чи завтра оголошуватиме про припинення діяльності коаліції у разі, якщо не буде надано 226 підписів народних депутатів України.

Він сказав: «Я не хочу виступати могильником».

«На превеликий жаль, зараз рівновага, а по суті - патова ситуація», - наголосив В.ЛИТВИН. За його словами, сьогодні «немає головного – роботи, а є наелектризованість». Він зауважив, що «злість, протистояння, обслуговування чиїхось інтересів, вербування добровольців на війну - це ж не те, що потрібно людям».