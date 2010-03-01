Громадські організації пікетують ВР з вимогою призначити місцеві вибори на 27 червня

Громадянська кампанія«Форум порятунку Києва» і громадянський рух «Справжні кияни» 2 березня з 9.00 проведуть пікетування Верховної Ради України (вул. М. Грушевського, 5) з вимогою призначити вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на 27 червня 2010 року.

Активісти громадянських рухів виступлять на підтримку проекту постанови ВР (реєстр. № 6077), поданої 17 лютого 2010 року позафракційними депутатами Володимиром КАПЛІЄНКОМ і Геннадієм ЗАДИРКОМ.

«Форум порятунку Києва» і «Справжні кияни» засуджують постанову Верховної Ради України № 1889-VI про відміну місцевих виборів, призначених на 30 травня 2010 року, яку вважають «цинічним знущанням над демократією», оскільки в статті 141 Конституції України вказано, що сільські, селищні і міські голови обираються терміном на чотири роки. При цьому останні вибори відбулися 26 березня 2006 року, а мери і депутати приступили до своїх обов’язків в квітні 2006 року. Отже, навіть попередня дата виборів – 30 травня 2010 року – подовжувала їх повноваження.

Мета акції – не допустити закріплення «довічного мерства і депутатства і передачі крісел мерів і депутатських мандатів у спадщину».

«Постанова, прийнята за ініціативою Юрія КАРМАЗІНА, створює ситуацію повної невизначеності, - дату наступних виборів не призначено. Це затримає в кріслах нинішніх мерів-корупціонерів і депутатів, які продовжать роздавати землі під забудову, розкрадати місцеві бюджети і загарбувати комунальну власність. І якщо їх поки не вдається притягати до кримінальної відповідальності, їх треба хоча б міняти», – підкреслює організатор пікетування – головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

«Форум порятунку Києва» і «Справжні кияни» закликають «всіх свідомих і небайдужих до долі країни» підняти всеукраїнський громадський опір і не відступати до тих пір, поки не буде призначено найближчу дату чергових виборів до місцевих органів влади.

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e-mail: forumspaskiev@mail.ru

Активісти громадянських рухів виступлять на підтримку проекту постанови ВР (реєстр. № 6077), поданої 17 лютого 2010 року позафракційними депутатами Володимиром КАПЛІЄНКОМ і Геннадієм ЗАДИРКОМ.

«Форум порятунку Києва» і «Справжні кияни» засуджують постанову Верховної Ради України № 1889-VI про відміну місцевих виборів, призначених на 30 травня 2010 року, яку вважають «цинічним знущанням над демократією», оскільки в статті 141 Конституції України вказано, що сільські, селищні і міські голови обираються терміном на чотири роки. При цьому останні вибори відбулися 26 березня 2006 року, а мери і депутати приступили до своїх обов’язків в квітні 2006 року. Отже, навіть попередня дата виборів – 30 травня 2010 року – подовжувала їх повноваження.

Мета акції – не допустити закріплення «довічного мерства і депутатства і передачі крісел мерів і депутатських мандатів у спадщину».

«Постанова, прийнята за ініціативою Юрія КАРМАЗІНА, створює ситуацію повної невизначеності, - дату наступних виборів не призначено. Це затримає в кріслах нинішніх мерів-корупціонерів і депутатів, які продовжать роздавати землі під забудову, розкрадати місцеві бюджети і загарбувати комунальну власність. І якщо їх поки не вдається притягати до кримінальної відповідальності, їх треба хоча б міняти», – підкреслює організатор пікетування – головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

«Форум порятунку Києва» і «Справжні кияни» закликають «всіх свідомих і небайдужих до долі країни» підняти всеукраїнський громадський опір і не відступати до тих пір, поки не буде призначено найближчу дату чергових виборів до місцевих органів влади.

Для контактів: (044) 228-55-33, (068) 833-33-33

www.forumspaskiev.org.ua

e-mail: forumspaskiev@mail.ru



