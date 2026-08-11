Кремль готується мобілізувати кілька сотень тисяч росіян: Зеленський розкрив плани ворога

За його словами, це має відбутися після так званих парламентських виборів у РФ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Російська Федерація після імітації парламентських виборів планує провести чергову хвилю мобілізації росіян на війну проти України. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

Зокрема, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України доповів про підготовку російської мобілізації.

"Все підтверджується внутрішніми російськими документами - вони її готують на осінь, якраз після імітації парламентських виборів", - наголосив Зеленський.

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Як зазначив президент України, план у російського диктатора Володимира Путіна не особливо складний:

"Він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну - якраз усі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру. І потім, після так званих виборів, планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року, плюс ще стільки ж - на наступний рік. Це на додачу до набору, який вони намагаються виконати по контрактах".

При цьому, президент додав, що втрати російського загарбницького контингенту на території України щомісяця становлять не менше 30 тисяч осіб, з них 60% - убитими. А загальна чисельність окупаційної армії на українській землі поступово зменшувалася завдяки активним діям Сил оборони України, і передусім - застосуванню дронів.

"Зараз Путін думає, що додаткова мобілізація та залучення військових з Північної Кореї дозволять йому затягувати цю війну і дозволять збільшувати російську штурмову активність", - заявив Зеленський.

Він додав, що Україна готується до своїх активних дій - максимального ускладнення Росії в реалізації таких планів.

"Я визначив нашим розвідкам і спеціальним службам України відповідні завдання", - сказав Зеленський.

Мобілізація в РФ

Як повідомляв УНІАН, РФ готується восени мобілізувати від 500 тисяч людей.

Як зазначав військовий експерт, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов, у разі мобілізації такої кількості осіб слід очікувати загострення на полі бою ближче до зими та відкриття нових напрямків бойових дій.

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