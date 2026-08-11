Археологи знайшли гробницю віком 5000 років, наповнену стародавніми скарбами

Усередині дослідники виявили кілька "престижних" контейнерних кімнат.

У Малазі, що в Іспанії, дослідники виявили кам'яну гробницю-монумент віком 5000 років, довжина якої сягає вражаючих 12 метрів. Про це пише Popular Mechanics.

При цьому вона неймовірно добре збереглася і сповнена артефактів.

"Ми можемо говорити про один із наймонументальніших і найкраще збережених дольменів у всій Андалусії (найпівденнішому автономному регіоні Іспанії)", - заявив Серафін Бесерра, професор Кадіського університету.

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Співкерівник проєкту Едуардо Віханде погодився з цим.

"Справжній потенціал цієї споруди полягає в її винятковій збереженості, яка дозволить нам отримати детальне уявлення про спосіб життя та вірування цих громад", - сказав він.

Зазначається, що кам’яна гробниця не просто довга - вона складна. У цьому місці розкопок, що складається з ортостатних плит (вертикально встановлених каменів) висотою близько 2 метрів, є кілька внутрішніх відсіків, кожен із яких потенційно може розширити наше розуміння похоронних обрядів на півдні Іберійського півострова у третьому тисячолітті до нашої ери.

Усередині дослідники виявили кілька "престижних" контейнерних кімнат, у яких знаходилися кістки померлих та різноманітні похоронні приналежності - від екзотичних матеріалів, таких як слонова кістка та бурштин, до мушель і того, що команда називає "вишуканими крем’яними виробами". Колекція кременю включає наконечники стріл, великоформатні клинки та "виняткову алебарду" (дворучну зброю, схожу на сокиру).

Протягом кількох сезонів розкопок дослідники виявили безліч контейнерних кімнат (відомих як оссуарії), що свідчить про те, що це місце, ймовірно, було колективним похованням. Едуарда Віханде Вілья, доцент кафедри доісторичної епохи Кадіського університету та співкерівник розкопок, розповіла:

"Весь дольмен був також покритий горизонтальними великими кам’яними плитами, а поверх цього покриття знаходився курган [штучний пагорб] із піску та дрібних каменів".

Окрім надання інформації про типи знарядь та культурних цінностей, що використовувалися 5000 років тому, Хуан Хесус Кантільо, професор Кадіського університету, зазначив, що "наявність мушель далеко від узбережжя відображає важливість моря як елемента престижу та існування мереж далекого обміну".

Цікаво, що використання дольменів не обмежувалося лише південною частиною Іберійського півострова і зустрічалося протягом історії в різні періоди та в різних регіонах світу. У деяких випадках ці місця були чимось більшим, ніж просто гробниці. Деякі дольмени мали важливе культурне або ритуальне значення, інші слугували укриттями, а треті - ключовими територіальними маркерами, що позначали право власності на землю.

Новини археології

Майже на глибині 336 метрів у непроглядній темряві печери Брюнікель на південному заході Франції археологи виявили два кільця, збудовані з уламків сталагмітів.

Вік цих споруд становить приблизно 176 500 років, що означає, що вони набагато передують появі Homo sapiens у Європі. Це залишає лише одного ймовірного будівничого: неандертальців.

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