В якому районі Києва є найбільше укриттів: в КМДА надали інформацію

Станом на 30 липня 2026 року всього у фонді захисних споруд цивільного захисту столиці України налічувалося 4 368 об’єктів.

Найменший рівень забезпеченості населення об’єктами фонду захисних споруд цивільного захисту, тобто укриттями, – у Деснянському районі Києва, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на відповідь Київської міської державної адміністрації.

Згідно з інформацією, в цьому районі можуть в укриттях розміститися лише 39% меншканців, тоді як в інших районах в укриттях можуть розміститися від 70 до більше ніж 100% їхнього населення.

Станом на 30 липня 2026 року всього у фонді захисних споруд цивільного захисту столиці України налічувалося 4 368 об’єктів. Для порівняння, на кінець 2025-го року ця цифра становила 4 353 об’єкти.

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У відповіді Київської міської державної адміністрації зазначається, що в усіх цих об’єктах разом нині може розміститися 2 182 467 людей.

Примітно, що за оцінками аналітиків, у Києві зараз реально проживає понад 3,7 мільйона осіб. Таку кількість називають, зокрема, за підрахунками активних SIM-карт у Києві.

Видання поділилося, що найбільше в столиці України є сховищ - 512 об’єктів місткістю 219 012 осіб. Пояснюється, що сховище - це герметична захисна споруда, яка має захищати людей не лише від уламків чи вибухової хвилі, а й від іонізуючого випромінювання. Їх обладнують системами вентиляції, захисними, захисно-герметичними, противибуховими й іншими системами життєзабезпечення, які мають забезпечувати герметизацію й автономність функціонування щонайменше 48 годин.

Окрім цього, в Києві є:

Два протирадіаційних укриття (ПРУ) місткістю 540 осіб;

Одне первинне (мобільне) укриття (П(М)У) місткістю 20 осіб;

47 споруд подвійного призначення (СПП) місткістю 54 406 осіб. Зокрема, це станції метрополітену, підземні паркінги й підземні переходи;

3806 найпростіших укриттів (НУ) місткістю 1 908 339 осіб, здебільшого це підвали й цокольні приміщення.

Видання проінформувало, що за районами споруди цивільного захисту розподілені так, що найбільше їх є в Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському і Святошинському районах. Проте їхня кількість не впливає на те, скільки людей там може розміститися.

Зазначається, що, наприклад, станції метро які належать до споруд подвійного призначення, можуть вмістити значно більше людей ніж найпростіше укриття, таке як підвал будинку.

Наводяться дані про кількість споруд цивільного захисту в Києві за районами:

Голосіївський район – 991: 50 сховищ, 8 СПП, 433 НУ;

Дарницький район – 591: 2 ПРУ, 42 сховища, 6 СПП, 541 НУ;

Дніпровський район – 539: 43 сховища, 493 НУ;

Святошинський район – 532: 64 сховища, 3 СПП, 465 НУ;

Солом’янський район – 492: 73 сховища, 2 СПП, 417 НУ;

Оболонський район – 446: 59 сховищ, 6 СПП, 381 НУ;

Шевченківський район –379: 66 сховищ, 11 СПП, 302 НУ;

Печерський район –337: 29 сховищ, 8 СПП, 300 НУ;

Деснянський район –287: 37 сховищ, 249 НУ, 1 П(М)У;

Подільський район - 227: 49 сховищ, 3 СПП, 225 НУ.

У відповіді журналістам повідомили в КМДА, що бюджетом Києва на 2026 рік передбачено витратити на будівництво споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ), тобто станцій метро/підземних паркінгів/підземних переходів – понад 840 мільйонів гривень.

При цьому, станом на 8 липня 2026 року фактично профінансовано трохи більше ніж 137 мільйонів гривень, 16,3%.

Атаки РФ на Київ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку заступника начальника ГУР МО генерал-майора Вадима Скібіцького, ударами по Києву росіяни виходять з такої ж логіки, як у своїй країні - якщо в Києві буде дестабілізація, тоді вона буде поширюватися й на інші регіони. Скібіцький додав, що ворог також проводить після кожної атаки інформаційні кампанії. Тобто, Росія починає розкручувати якусь тему в українському інфопросторі, подаючи це як привід для звинувачення української влади, Сил оборони, Повітряних сил тощо.

Також ми писали, що монітори попередили, що Росія почала розгортати північнокорейські балістичні ракети малої та середньої дальності KN-23/24 у Брянській області, ймовірно, для ударів по Києву. Деякі канали, посилаючись на дані американської розвідки, наголосили, що до 24 серпня Росія збирається завдати ударів з метою знищення енергетичних об’єктів Києва. Додається, що для атаки може бути задіяний навіть стратегічний запас балістичних ракет.

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