В Німеччині можуть дозволити розвідці здійснювати превентивні кібератаки проти РФ, - Die Welt

Голова парламентського контрольного комітету Марк Генріхманн зазначив, що найкращий дрон – це той, який ніколи не злітає і, отже, не загрожує людським життям у Німеччині.

Голова парламентського контрольного комітету Марк Генріхманн має намір надати спецслужбам повноваження проводити операції на території Росії, повідомляє Die Welt.

При цьому, видання зазначило, що критики застерігають німецький уряд від значного розширення повноважень спецслужб.

Пояснюється, що Генріхманн має намір надати німецьким розвідувальним службам повноваження для здійснення превентивних кібератак проти російських виробників дронів.

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Примітно, що це є частиною реформи розвідувальних служб, до підготовки якої він зараз долучається.

"Просте збирання інформації у майбутньому вже не буде достатнім. Найкращий дрон – це той, який ніколи не злітає і, отже, не загрожує людським життям у Німеччині. Ми дійсно маємо надати нашим службам можливість, щоб вони, в ідеальному випадку, могли паралізувати та вивести з ладу як сам ударний дрон у Росії, так і завод, на якому його виробляють, перш ніж він буде спрямований проти німецького аеропорту або проти безпеки життя та здоров’я людей у Німеччині", - вважає він.

За словами Генріхмана, необхідно "перебудувати спецслужби по-новому, в ідеалі – випередити загрозу".

В статті констатується, що для превентивних дій необхідні відповідні "оперативні можливості" спецслужб.

В інтерв'ю газеті Rheinische Post Генріхманн зазначив: кібератаки, саботаж і шпигунство або несанкціоновані прольоти дронів "наразі стали реальністю, до якої ми маємо бути краще підготовлені".

З цієї причини, голова парламентського контрольного комітету вважає, що Федеральна розвідувальна служба та Федеральне управління з охорони конституції потребують "необхідних правових і технічних можливостей", щоб своєчасно виявляти загрози та всебічно з’ясовувати їхні джерела.

Видання розповіло, що в середу, 12 серпня, Кабінет міністрів Німеччини має розглянути реформу законів про Федеральну розвідувальну службу (BND) та Службу захисту Конституції.

"Реформа має підняти німецькі розвідувальні служби на рівень, який для наших європейських партнерів вже давно є само собою зрозумілим", – заявив політик з ХДС.

Водночас запропоновані зміни вже викликають критику. Експерт із питань безпеки від партії "Зелені" Константін фон Нотц назвав реформу німецьких розвідувальних служб "запізнілою".

Він пояснив, що для виконання своєї важливої роботи їм потрібні "сучасні та конституційні правові засади". Однак, за його словами, бракує "посилення контролю, зокрема з боку парламенту".

Окрім цього, зазначає видання, товариство за права на свободу (GFF) побоюється, що реформа призведе до "значного розширення повноважень спецслужб".

"Федеральна розвідувальна служба (BND) та Управління з охорони конституції повинні отримати можливість глибоко втручатися в основні права громадян завдяки розширеному застосуванню державних троянських програм, аналізу штучного інтелекту практично без захисних заходів, доступу до приватних відеокамер і навіть хакерських атак у відповідь, хоча законодавчі обмеження в багатьох випадках залишаються розпливчастими та недостатніми", – критикує Кай Діттманн з цієї організації.

Він закликав до кардинального перегляду законопроекту, який "значною мірою суперечить Конституції".

Нещодавні інциденти з безпілотниками в Німеччині

Раніше УНІАН повідомляв, що над базою Бундесверу біля Мехерніха, на якій відбуваються технічне обслуговування та ремонт систем протиповітряної оборони Patriot, було зафіксовано 6 прольотів безпілотників. Примітно, що на цій базі розташований склад матеріально-технічного забезпечення з посиленими заходами безпеки в добре захищеному підземному об’єкті на глибині 130 метрів. На площі в 30 тисяч квадратних метрів зберігають обладнання та запасні частини для військової техніки збройних сил - це один із ключових елементів логістичної мережі Бундесверу.

Також ми писали, що в аеропорту німецького Лейпцига безпілотник вдарив український вантажний літак в крило, але не вибухнув. За даними Die Zeit, на дроні було виявлено ДНК. Більше того, ці сліди збігаються зі старішим зразком, який було задокументовано у 2024 році у зв'язку з підпалом логістичного центру DHL у Лейпцигу. Проте, згідно з інформацією, отриманою виданням, наразі немає жодних доказів зв'язку між цими двома справами.

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