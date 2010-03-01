Завтра в перерві Литвин піде на розмову до Януковича

Зустріч голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ планується провести у вівторок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН повідомив на прес-конференції.

За його словами, попередньо йшлося про можливість проведення такої зустрічі сьогодні, але Президент України перебуває з візитом у Брюсселі і повернеться в Україну не раніше 21-ї години.

Як сказав В.ЛИТВИН, існують попередні домовленості, що зустріч може відбутися завтра «під час великої перерви» (у засіданні ВР з 14-ї до 16-ї години – УНІАН).

В.ЛИТВИН наголосив, що з його точки зору, зустрічі між Президентом України, головою ВР і прем’єр-міністром мають проводитися систематично. Водночас В.ЛИТВИН категорично висловився проти того, щоб зустрічі відбувалися «з частиною, з тою частиною, з якою зручно». Він зазначив, що в такій ситуації «буде фіксуватися, легалізуватися той поділ, який є на сьогодні».