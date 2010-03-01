Тимошенко звільнила Москаля

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні прийняв рішення про звільнення Геннадія МОСКАЛЯ з посади заступника міністра внутрішніх справ – начальника Головного управління МВС України у Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Петро КРУПКО сьогодні журналістам.

«Він написав заяву за власним бажанням», - сказав П.КРУПКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня 2009 року Кабінет міністрів призначив Г.МОСКАЛЯ заступником міністра внутрішніх справ України - начальником міліції Криму. Г.МОСКАЛЬ суміщав роботу в міліції з роботою у Верховній Раді України (фракція «Наша Україна - Народна самооборона»).

Партія регіонів звинувачувала Г.МОСКАЛЯ у порушенні законодавства. Г.МОСКАЛЬ стверджував, що в силовому відомстві працює на громадських засадах і зарплату не одержує.

Тодішній Президент Віктор ЮЩЕНКО указом від 1 лютого 2010 року зупинив дію розпорядження Кабміну про призначення Г.МОСКАЛЯ. При цьому йдеться про документ уряду від 16 грудня 2009 року. Президент також звернувся до Конституційного Суду з проханням перевірити конституційність розпорядження уряду.

Г.МОСКАЛЬ назвав дії В.ЮЩЕНКА «агонією». «Це ж додуматися треба: знімати вищих керівників МВС спеціально до другого туру виборів, щоб фальсифікаторам і провокаторам не було чого боятися… Весь адмінресурс у Криму знаходиться в руках Партії регіонів, а ті - вхожі до Президента», - сказав він.

3 лютого МВС поклало тимчасове виконання обов`язків начальника кримської міліції на Євгена БІДАШКА, який обіймає посаду першого заступника керівника главку МВС у автономії - начальника Управління по боротьбі з організованою злочинністю.