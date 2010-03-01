Вінський приведе людей під Верховну Раду

У вівторок, 2 березня, партія «Народна влада» проводить всеукраїнську акцію «Всю владу – НОВИМ Радам!» з вимогою виконання норми Конституції України і невідкладного призначення Верховною Радою України місцевих виборів.

У Києві в рамках акції активісти й прихильники партії "Народна влада" проведуть пікетування Верховної Ради України, в регіонах пройдуть мітинги з вимогою призначити чергові виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на 27 червня 2010 року.

Початок акції – о 10:00.