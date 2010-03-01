Мартиненко звинувачує Тимошенко у спробі розвалити НУ-НС

Голова фракції блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Микола МАРТИНЕНКО звинувачує прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО в діях, спрямованих на розвал фракції НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МАРТИНЕНКО сказав в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що сьогодні засідання ради коаліції «було неконструктивним». При цьому він додав, що на сьогодні «прем’єр-міністр України діє на роз’єднання фракції НУ-НС». «Мені здається вона набагато менше країною займається, ніж нашою фракцією», - сказав М.МАРТИНЕНКО.

Він наголосив, що зараз важливо для фракції консолідуватися.