Турчинов про відставку Тимошенко, бюджет і популізм

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що Верховна Рада повинна терміново ухвалити державний бюджет на 2010 рік після визначеності щодо відповідальності уряду.

Про це О.ТУРЧИНОВ заявив напередодні у ефірі телеканалу ICTV.

"Як тільки припиняться політичні спекуляції навколо відставки прем’єра і уряду, то безумовно треба припиняти балаканину і працювати на реалізацію законів, що скеровані на стабілізацію економіки, в тому числі і приймати може не дуже приємний для популістів, але ж реальний бюджет країни", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, у випадку, якщо парламент не підтримає відставку Кабінету міністрів Юлії ТИМОШЕНКО, уряд наполягатиме на ухваленні проекту держбюджету, внесеному наприкінці минулого року.

"Якщо буде підтверджено позицію нашого Кабінету міністрів, то безумовно, ми будемо наполягати на прийнятті бюджету, який до речі, в минулому році внесений до Верховної ради. У випадку, коли відправлять наш Кабінет міністрів у відставку, то їм треба буде вносити бюджет, і я подивлюсь, як у цьому бюджеті знайдуть свої відображення ті брехливі популістські ініціативи щодо підвищення вдвічі соціальних видатків. Це буде перевіркою на об’єктивність і відповідальність будь-якої політичної сили, яка візьме на себе позицію керувати країною і очолить уряд", - додав перший віце-прем`єр.