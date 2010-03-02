Фракція НУ-НС поповнилася одним багнетом

Заяву зачитав Литвин

Народний депутат України Віктор МАТЧУК увійшов до складу фракції “Наша Україна – Народна самооборона”. Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву В.МАТЧУКА сьогодні зачитав на засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН. Як повідомляв УНІАН, ЦВК 1 лютого визнала В.МАТЧУКА обраним народним депутатом від фракції “Наша Україна - Народна самооборона” замість Івана Сподаренка. 16 лютого В.МАТЧУК склав присягу народного депутата України.

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