Фракція НУ-НС поповнилася одним багнетом
10:19, 02 березня 2010Політика
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Заяву зачитав Литвин
Народний депутат України Віктор МАТЧУК увійшов до складу фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву В.МАТЧУКА сьогодні зачитав на засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.
Як повідомляв УНІАН, ЦВК 1 лютого визнала В.МАТЧУКА обраним народним депутатом від фракції “Наша Україна - Народна самооборона” замість Івана Сподаренка.
16 лютого В.МАТЧУК склав присягу народного депутата України.
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