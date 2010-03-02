У ГПУ кажуть, що Лозінський свідчив, поки не втомився

У Генеральній прокуратурі України стверджують, що затриманий вчора колишній народний депутат Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ не відмовляється співпрацювати зі слідством.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, весь вчорашній день він давав свідчення слідчому і лише наприкінці робочого дня попросив слідчого відкласти допит, пославшись на втому, в тому числі з урахуванням того, що тривалий час перебував у дорозі до Києва.

Слідчий задовольнив побажання обвинуваченого, після чого останнього відвезли до ізолятора тимчасового тримання.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області в результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель 1954 року народження Валерій Олійник.

За цим фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 121 (навмисне тяжке тілесне пошкодження, завдане способом, що має характер особливого знущання, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або призвело до смерті потерпілого).

3 липня Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень.

7 липня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКОГО було оголошено у міжнародний розшук.

1 березня у Києві В.ЛОЗІНСЬКОГО було затримано.