Акімова: в Україні є ризики технічного дефолту

На сьогоднішній день ситуація з внутрішніми боргами України може свідчити про існування ризиків технічного дефолту, в той час як ситуація із зовнішніми боргами таких ризиків не демонструє.

Таку думку висловила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА в ефірі телеканалу ICTV.

«За зовнішніми боргами, незважаючи на те, що борги росли досить швидко, ситуація не виглядає такою драматичною. Думаю, що питання міжнародного дефолту зараз не стоїть», - заявила І.АКІМОВА. Вона підкреслила, що це підтверджується довірою до України міжнародних фінансових організацій, які бажають продовжувати співробітництво (зокрема. МВФ - УНІАН).

Водночас, зазначила І.АКІМОВА, на рахунках казначейства при реальних зобов`язаннях по виплатах у 24-25 млрд. грн. знаходиться лише 2,5 млрд. грн. «Ось це означає ситуацію, близьку до технічного дефолту - це не означає неминучість дефолту, а це означає дуже великі ризики», - сказала І.АКІМОВА.

Вона також наголосила, що проблема браку грошей у скарбниці може обернутися проблемами з виплатою зарплат.

І.АКІМОВА також зазначила, що в 2010 році розмір боргу продовжує зростати за рахунок зростання обсягів ОВДП, у результаті знижується кредитування економіки й зростає ризик збільшення інфляції.