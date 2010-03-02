Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН оголосив про припинення існування коаліції демократичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив на засіданні парламенту.

Він повідомив, що на Погоджувальній раді представники чотирьох фракцій - Партії регіонів, НУ-НС, Блоку Литвина та КПУ - «констатували, що коаліції, як такої, немає».

«Я не буду тут вдаватися у правовий чи політичний бік справи», - зазначив В.ЛИТВИН.

При цьому він наголосив, що станом на 2 березня до апарату парламенту України не подані документи депутатських фракцій про створення у грудні 2008 року коаліції депутатських фракцій у ВР «Національного розвитку, стабільності та порядку».

В.ЛИТВИН наголосив: «Відповідно до Конституції України та Регламенту оголошую про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у ВР «Національного розвитку, стабільності та порядку».