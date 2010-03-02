ЄЦ: про те, що коаліції давно немає, знають навіть у ясельних групах

Партія «Єдиний Центр» наполягає на необхідності входження фракції «Наша Україна – Народна самооборона» до нової парламентської більшості.

Як повідомила УНІАН прес-служба партії, про це заявив лідер ЄЦ Віктор БАЛОГА.

За його словами, внутрішні розбіжності всередині тієї частини НУ-НС, яку за інерцією продовжують називати демократичною, вийшли за межі інтересів країни й елементарної пристойності. «Суспільству глибоко байдуже, які кар’єрні, корисливі, естетичні чи інші міркування нині визначають хаотичну позицію фракції у коаліційному питанні. Українському народу потрібна стабільна дієва влада, яка врешті-решт повинна запрацювати над пріоритетними завданнями. Тому якщо НУ-НС хоче і здатний по-новому сформувати коаліцію в попередньому складі – він зобов’язаний публічно, згідно з нормами Конституції і законодавства, підтвердити це рішення. Хай фракція пред’явить 37 голосів за подальше партнерство з БЮТ і Блоком Литвина, переконає їх у необхідності призначення свого прем’єр-міністра, проведе результативне голосування з переформатування уряду – і стає до роботи», – заявив В.БАЛОГА.

У цьому зв’язку він вказав на незмінність позиції групи народних депутатів з «Єдиного Центру», які наполягають на необхідність формування нової парламентської більшості. «Про те, що коаліції у Раді давно немає, знають навіть у ясельних групах дитсадків. Всі запевнення у протилежному були від лукавого, зрештою, це офіційно визнав спікер парламенту Володимир ЛИТВИН. Надії частини депутатів НУ-НС на те, що їм рано чи пізно вдасться призначити керівника уряду від фракції, - ілюзорні й нереальні, оскільки точку неповернення у цьому питанні вони вже пролетіли. Кожна хвилина їхньої невизначеності і недієздатності забирають у них залишки довіри виборців, які давно втомилися від владного хаосу», – сказав лідер ЄЦ.

Політик вважає, що в нинішніх умовах фракція НУ-НС має піти назустріч Президентові та його політичній силі для досягнення домовленості про формування нової парламентської більшості, на основі якої має бути призначений новий склад Кабінету міністрів. За умови входження до коаліції НУ-НС цілком може пропонувати свої кандидатури на посаду прем’єра, посади в уряді й органах виконавчої влади. «Іншого виходу немає: країна третій місяць живе без бюджету, на казначейських рахунках лишилися жалюгідні копійки, борговий тягар поставив державу на межу дефолту, соціальні програми й інфраструктурні проекти не фінансуються зовсім. Лише цього переліку достатньо, аби зрозуміти, що торгувати інтересами людей і країни в обмін на посади й амбіції – злочинно», - заявив В.БАЛОГА.