Нардепи Литвина відмовилися виконувати «чиїсь політичні забаганки»

Фракція Блоку Литвина не збирається підтримувати непрофесійність діючих урядовців та бути учасниками бойових політичних дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві лідера фракції Блоку Литвина, розповсюдженій сьогодні у Верховній Раді.

За словами Ігоря ШАРОВА, негативні процеси, що є в Україні, посилюються фактичною відсутністю у Верховній Раді України коаліції та численні факти підтверджують, що уряд і прем’єр-міністр не мають достатньої підтримки парламентаріїв.

«Це прискорено веде до управлінського хаосу і елементарної неможливості ухвалювати легітимні рішення», - сказав він.

За словами І.ШАРОВА, відсутність підтримки чинного прем’єр-міністра більшістю депутатів у ВР призводить до абсолютної неможливості ухвалювати навіть кадрові рішення.

«Це є давно і всім зрозумілим свідченням того, що реальної коаліції в парламенті немає», - говориться в заяві.

За словами І.ШАРОВА, Блок Литвина не збирається виконувати чиїсь політичні забаганки і бути фоном, який би освячував політичну війну.