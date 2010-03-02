У Кремлі переписали вірчі грамоти на ім'я Януковича?

Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Михайло ЗУРАБОВ вручив вірчі грамоти Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відбулася сьогодні у вітальній залі Адміністрації Президента.

Перед врученням грамот М.ЗУРАБОВ звернувся до В.ЯНУКОВИЧА українською мовою: «Шановний пане Президент! Дозвольте засвідчити свою високу повагу вам і у вашій особі українському народові. І побажати вам успіхів на посту Президента України, а українському народові - доброго життя».

М.ЗУРАБОВ також запевнив В.ЯНУКОВИЧА, що Посольство Росії в Україні та він особисто докладатимуть максимум зусиль для розвитку добросусідських і партнерських відносин між двома державами.

Зараз триває зустріч В.ЯНУКОВИЧА та М.ЗУРАБОВА.

Як повідомляв УНІАН, М.ЗУРАБОВ був призначений послом в Україні замість Віктора ЧЕРНОМИРДІНА на початку серпня 2009 року. Проте за декілька днів після підписання відповідного указу Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ направив своєму українському колезі Вікторові ЮЩЕНКУ послання, в якому звинуватив його в проведенні антиросійського курсу і оголосив про рішення відтермінувати направлення посла до Києва.

17 січня 2010 року в Україні відбувся перший тур президентських виборів.

Через два дні, 19 січня, Президент РФ доручив М.ЗУРАБОВУ приступити до виконання обов`язків, а також призначив його своїм спецпредставником з розвитку торговельно-економічних відносин з Україною.

Згідно з дипломатичною практикою, після прибуття до Києва новий посол повинен, насамперед, відвідати український МЗС і вручити копії вірчих грамот. Після цього він де-факто може приступити до роботи посла. Після вручення вірчих грамот Президенту України він стане послом і де-юре.

22 січня газета "Коммерсант" написала, що прибуття до Києва нового посла Росії може вилитися у новий дипломатичний скандал - адміністрація В.ЮЩЕНКА має намір рекомендувати МЗС не приймати у російського дипломата копії вірчих грамот. За даними видання, свою рекомендацію адміністрація В.ЮЩЕНКА мотивувала тим, що в документах не вказане ім`я українського Президента, якому посол вручатиме ці грамоти. Якщо копії вірчих грамот у М.ЗУРАБОВА не приймуть, посол не зможе приступити до виконання своїх обов`язків.

У свою чергу, керівник МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ на прес-конференції 22 січня заявив, що Росія дотримуватиметься всіх протокольних традицій під час вручення новим послом вірчих грамот Президентові України.

25 січня М.ЗУРАБОВ вручив копії вірчих грамот міністру закордонних справ України Петру ПОРОШЕНКУ.

Заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК свого часу обумовив, що у відповідності до міжнародних норм, у вірчих грамотах має бути прізвище того, кому вручаються ці документи, і якщо російський посол не вручить їх В.ЮЩЕНКУ, грамоти доведеться переробляти.