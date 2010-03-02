Тимошенко сьогодні почула, кого висуватимуть на прем'єра

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що завтрашнє рішення Верховної Ради України про відповідальність уряду стане визначальним у подальшому розвитку країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Завтра ми будемо поіменно знати, хто з народних депутатів несе відповідальність за руйнацію демократичного уряду, хто відкриває для ЯНУКОВИЧА абсолютну антиукраїнську диктатуру і хто створює йому ці передумови», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр вважає неприпустимим ведення представниками парламентських демократичних сил торгів за посади у новому уряді.

«Я почула, що сьогодні "Наша Україна" пропонує дві кандидатури на посаду прем’єр-міністра – ЮЩЕНКА і ЯЦЕНЮКА. Це теж символічно, тому що після того як ЯНУКОВИЧ зробив усі антиукраїнські кроки, заяви і вчинки, саме ЮЩЕНКО і ЯЦЕНЮК шкребуться в приймальню ЯНУКОВИЧА, в його двері. Це теж ознака сьогодення», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що завтрашнє голосування у Верховній Раді покаже, хто з народних депутатів може увійти в коаліцію з Партією регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Ю.ТИМОШЕНКО вимагала, щоб Верховна Рада на пленарному засіданні 2 березня першим розглянула питання про відставку уряду.

Водночас перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що фракція наполягатиме на тому, щоб парламент у середу, 3 березня, розглянув питання про недовіру уряду. Він зазначив, що попередньо це питання передбачене у порядку денному роботи ВР на середу.