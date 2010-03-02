Серед своїх нардепів Луценко нарахував тринадцять, вірних Тимошенко

Лідер "Народної самооборони" Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що фракція "Наша Україна – Народна самооборона" не приймала рішення щодо ведення переговорів з Партією регіонів про формування коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що заява лідер фракції НУ-НС Миколи МАРТИНЕНКА про нібито початок переговорів з Партією регіонів за дорученням фракції не відповідає дійсності.

«Жодного легітимного засідання, де була б більшість депутатів і де б приймалося таке рішення, не було», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що розглядає заяву М.МАРТИНЕНКА як заяву «лідера меншості фракції "Наша Україна – Народна самооборона", яку цікавлять виключно гроші та портфелі».

Він ще раз підкреслив, що жодного легітимного засідання фракції НУ-НС не було, і тому сьогоднішня заява М.МАРТИНЕНКА є точкою зору меншості фракції, яка «хоче продатися переможцю президентських виборів».

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що щойно завершилося засідання групи "Народна самооборона", на якому 13 депутатів ще раз прийняли рішення про перехід в опозицію до новообраного Президента та нової коаліції, яка можливо буде створена в парламенті за участі Партії регіонів. При цьому він зауважив, що три члени групи під керівництвом Давида ЖВАНІЇ висловились за формування коаліції з Партією регіонів.

«Тринадцять інших членів фракції віддані діючій коаліції, діючому уряду», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Також Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що на сьогодні всередині фракції НУ-НС позиції депутатів розділились. Зокрема, він зауважив, що більшість депутатів з НУ-НС не приймали рішення про можливість ведення переговорів з В.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Якщо хочете, я вам опишу ситуацію. За моїми даними, в НУ-НСі існує 15 людей, які хочуть співпрацювати з Партією регіонів за отримання свого фінансового донора – прем’єр-міністра ЯЦЕНЮКА. І ще близько 15 депутатів НУ-НС грають чудернацьку пісню про прем’єрство ЮЩЕНКА. Але інтереси цих 15 і 15 не пересікаються між собою. Тому більшості у них арифметично і не арифметично не виходить», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Також він висловив думку, що народний депутат, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК практично не має шансів очолити уряд.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня М.МАРТИНЕНКО заявив, що фракція НУ-НС готова до переговорів з фракцією Партії регіонів щодо створення коаліції. Він повідомив, що відбулися збори фракції, у яких, відповідно до протоколу, під яким стоять підписи, взяли участь 37 народних депутатів.

Сьогодні, 2 березня, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН на засіданні парламенту оголосив про припинення існування Коаліції демократичних сил.

Він повідомив, що на Погоджувальній раді представники чотирьох фракцій - Партії регіонів, НУ-НС, Блоку Литвина та КПУ - «констатували, що коаліції, як такої, немає».

Після цього заступник лідера фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Борис ТАРАСЮК закликав В.ЛИТВИНА подати у відставку з посади спікера, а М.МАРТИНЕНКА звинуватив в узурпації влади у фракції.