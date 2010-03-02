Сільський голова побив голову райдержадміністрації

На Тернопільщині сільський голова Нагірянки побив голову Чортківської райдержадміністрації.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, інцидент трапився сьогодні вранці у службовому кабінеті керівника району. Сільський голова завдав голові РДА кілька ударів, зокрема по голові, висловлюючи в такий спосіб обурення з приводу того, що було прийнято рішення про розпаювання земель Ягільницького конезаводу.

Свідком бійки стала головний спеціаліст Чортківської РДА, яка одразу покликала на допомогу першого заступника голови райдержадміністрації.

Після інциденту потерпілий зняв побої та звернувся у районну прокуратуру, працівники якої, за даними Л.ДОЛІШНОЇ, за фактом побиття проводять перевірку.