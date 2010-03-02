Норвезький посол має версію, чому Янукович спершу поїхав у Брюссель
17:07, 02 березня 2010Політика
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Берстад пропонує не драматизувати
Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Норвегія в Україні Улав БЕРСТАД вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ свій перший візит здійснив не до Москви, а до Брюсселя з причини налагодження зв`язків з МВФ.
Таку думку У.БЕРСТАД висловив в коментарі ІА «Новий міст».
«ЄС для України – це важливий партнер, власне, як і Росія. Зокрема, Європейський Союз впливовий в питаннях валютного фонду і в цілому з макроекономічних питань», - сказав посол.
При цьому У.БЕРСТАД зазначив: «Не думаю, що візит до Брюсселя – це драматичний знак, навпаки - це нормально».
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