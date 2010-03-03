Тимошенко заявляє, що Янукович вже у перші дні захопив титанову галузь

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко вважає, що політика нового Президента Віктора ЯНУКОВИЧА становить загрозу територіальній цілісності України та її демократичному вибору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у парламенті.

«Я вважаю, що саме зараз треба говорити, що якраз від цієї людини – пана ЯНУКОВИЧА – йде загроза: по-перше, послаблення незалежності нашої держави, по-друге – пряма загроза територіальній цілісності нашої країни, пряма загроза демократії, свободі слова і стратегічній власності нашої держави», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр вважає, що перед цими викликами демократичні сили у парламенті мусять консолідуватися.

«Я хотіла б, щоб ми сьогодні усвідомили, що проти такої політики в України є захист, і захист – це об’єднана демократична команда, яка, я переконана, буде створена у цьому парламенті, і яка буде захищати Україну кожного дня», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що протягом перших днів президентства В.ЯНУКОВИЧА його команда за допомогою Генеральної прокуратури та СБУ захопила титанову галузь, а також родовище «Сахалінське». Вона нагадала, що усі ці факти передані до Національного антикорупційного комітету, утвореного відповідно до указу новообраного Президента.