Міністри Тимошенко обурилися своїми зображеннями на сіті-лайтах

Міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА вимагатиме пояснень із приводу появи її зображення в рекламній кампанії одного з претендентів на посаду мера Дніпропетровська - Загіда КРАСНОВА.

Про це Л.ДЕНІСОВА заявила в коментарі газеті «Лівий Берег».

«Я бачила цю рекламу в публікації «Лівого берега». Я зараз не можу додзвонитися до КРАСНОВА, щоб запитати, чому він це зробив без моєї згоди. Коли він був у мене на інтерв`ю й поставив кілька запитань, я запитала, як буде використано це інтерв`ю. Він сказав мені, що його буде показано на каналах місцевого телебачення. Ні про що інше не йшлося", - підкреслила Л.ДЕНІСОВА.

При цьому міністр праці та соцполітики не виключила, що подаватиме до суду на З.КРАСНОВА, але для початку хоче отримати пояснення від нього самого.

Як нагадує «Лівий берег», минулого тижня на вулицях Дніпропетровська з`явилися сіті-лайти З.КРАСНОВА, «на яких він роздає вказівки міністрам і по-батьківськи вичитує їх за недостатню увагу до проблем дніпропетровців».

При цьому видання припускає, що ці зображення були зроблені за допомогою фотомонтажу.

Адже на сіті-лайтах міністри молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО і праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА зображені похмурими й такими, що покірно сидять навпроти Загіда КРАСНОВА, який розвалився в кріслі. Фотографія з міністром праці та соціальної політики Людмилою ДЕНІСОВОЮ підписана великими літерами: «ЗАГІД КРАСНОВ ПЕРЕКОНАВ МІНІСТРА», - повідомляє видання.

У свою чергу міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО також обурений використанням його зображення в рекламній акції дніпропетровського політика.

«Природно, ніякої згоди на це я не давав. Зустріч була, на зустріч до мене може прийти будь-яка людина, записавшись на прийом. Я зажадав через свою прес-службу зняти цю рекламу», - заявив він «Лівому берегу.

На запитання про можливість судового позову Ю.ПАВЛЕНКО відповів: «Поки ми не розглядали це питання, є надія, що ця людина зрозуміє, що так робити не можна», - повідомляє видання.

Як зазначає ЛБ, З.КРАСНОВ - один із претендентів на посаду мера Дніпропетровська, лідер громадської організації «Громадська сила». В 2004 З.КРАСНОВ підтримував дніпропетровський «Майдан», у 2005 здійснив спробу записатися до лав «Батьківщини», однак це йому не вдалося. У 2006 він став депутатом міськради Дніпропетровська від Блоку Лазаренка, створивши при цьому коаліцію з Партією регіонів. Останнім часом З.КРАСНОВ є представником Сергія ТІГІПКА в Дніпропетровську.