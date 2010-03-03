Регіонали просять не підганяти їх із коаліцією

Перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що коаліція може бути створена і «завтра, і впродовж наступного тижня».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам.

За словами О.ЄФРЕМОВА, поки що «остаточне рішення не ухвалене, і навряд чи хто візьме на себе відповідальність сказати, коли це буде».

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що «нічого не заважає створенню коаліції у найкоротші терміни, але не треба нас гнати».

Він нагадав, що попередня коаліція створювалася протягом трьох місяців, і додав, що фракція Партії регіонів розуміє, що ситуація в державі «досить серйозна, і нам не можна упускати час».

О.ЄФРЕМОВ підкреслив: «Ми не хочемо формувати коаліцію на умовах купівлі або поступок бізнесу». За його словами, є програма «Україна для людей», з якою Віктор ЯНУКОВИЧ йшов на президентські вибори, і «ми хочемо, щоб депутати об`єдналися навколо виконання даної програми».

Як заявив О.ЄФРЕМОВ, фракція Партії регіонів не хоче «йти на якісь порушення під час формування коаліції». При цьому він нагадав, що і Конституція України «приймалася не згідно із законом, а з політичної доцільності», і таким же чином розв`язувалися питання третього туру президентських виборів 2004 року, і дострокових парламентських виборів 2007 року.