Томенко: Янукович має виправити критичну ситуацію в Києві

Заступник голови Верховної Ради України, представник БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має адекватно відреагувати і вплинути на незадовільну ситуацію у Києві, що склалася через непрофесійні дії місцевої влади.

Як повідомив М.ТОМЕНКО кореспонденту УНІАН, про це він заявив під час зустрічі Президента з керівництвом ВР та лідерами фракцій Партії регіонів, Блоку Литвина, НУ-НС та КПУ.

Віце-спікер нагадав, що депутати усіх фракцій ухвалили звіт Тимчасової слідчої комісії ВР щодо зловживань з боку київської влади, яким доручили правоохоронним органам прореагувати на порушення, що відбулися в Києві.

“Ми не можемо допустити, щоб в українській столиці при владі був міський голова, якому довіряє 3% жителів Києва. Це є неприпустима ситуація і на неї треба впливати”, - сказав М.ТОМЕНКО.