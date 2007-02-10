Северинсен вибачилася перед Лавриновичем

Доповідачка моніторингового комітету ПАРЄ Ханне Северинсен вибачилася перед міністром юстиції України Олександром Лавриновичем за свої висловлювання в інтерв`ю радіо «Свобода».

«Я б дуже хотіла скористатися можливістю висловити панові Лавриновичу мій глибокий жаль з приводу непорозуміння щодо моїх усних заяв, - сказала Северинсен в інтерв`ю «Дзеркалу тижня». - Це моя особиста помилка. Боюся, це відбулося через те, що англійська не є моєю рідною мовою, а також через переклад, який я зрозуміла неправильно».

Нагадаємо що, коментуючи для радіо «Свобода» доповідь за підсумками візиту до України (у жовтні минулого року), Северинсен, серед іншого, сказала: «міністр юстиції склав проекти деяких законів, які насправді не відповідають стандартам Ради Європи».

У відповідь на це Лавринович написав листа доповідачці моніторингового комітету для «офіційного спростування заяви з метою подальшої партнерської співпраці між Україною і ПАРЄ», в якому висловлюється стурбованість «щодо невідповідності ваших уявлень і справжньої ситуації в Україні».

Северинсен пояснила, що вважає відступом від стандартів Ради Європи той факт, що багато законопроектів, підготовлених попереднім урядом (Юрія Єханурова), досі перебувають у Міністерстві юстиції. Що стосується коментаря, який викликав скандал, то в ньому йшлося про проект ухвали Верховної Ради, якою депутатам пропонувалося імплементувати резолюцію ПАРЄ №1516 (2006), де Україна згадується як одна з держав-членів, що мають проблеми з виконанням вироків. Міністр юстиції і його заступник під час розгляду питання закликали депутатів не голосувати за проект, пославшися на те, що в документі міститься низка прямих інструкцій для українського уряду.

Також Северинсен дорікає українським журналістам за тенденційний підбір фактів. На її думку, преса приділила надмірну увагу критичним зауваженням, що містилися в доповіді. І дуже мало повідомляла про відмічені в тій же доповіді досягнення уряду Віктора Януковича.