Януковичу пропонують збільшити план скорочень апарату в 1,5 раза

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ заявив, що ініціатива Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА зі скорочення 20% чиновників по всій вертикалі виконавчої влади є цілком виправданим кроком в умовах кризи. Про це сьогодні повідомляє прес-служба Полтавської ОДА.

У повідомленні говориться, що губернатор сам відзначав необхідність застосування таких непопулярних кроків ще наприкінці 2008 року, коли починалися кризові явища в економіці країни.

"У цивілізованих країнах першим кроком під час кризи є скорочення управлінського апарату. Ми звернулися з цією пропозицією до уряду (саме Кабінет міністрів і визначає штатний розклад в ОДА), але Юлія ТИМОШЕНКО нас не послухала. Натомість скоротила витрати, пов`язані з безпосередньою роботою органів виконавчої влади, що значною мірою ускладнило процес оперативного управління", - зазначив голова ОДА. Уряд Ю.ТИМОШЕНКО, за його словами, довів ситуацію до абсурду, коли, наприклад, поштові й телефонні послуги, витрати працівники апарату були вимушені оплачувати з власної кишені.

В.АСАДЧЕВ вважає, що штат адміністрацій можна скоротити на 20-30%. Але при цьому пропонує скоротити також апарат представницьких органів, який теж фінансується за рахунок бюджету і в окремих випадках за чисельністю вже досягає рівня апарату адміністрацій.

"Я вважаю це абсолютно правильним кроком. Але при цьому треба зберегти паритет, скоротивши штат апарату органів місцевого самоврядування. І забезпечити стовідсоткове фінансування витрат, пов`язаних з роботою апарату адміністрацій. Щоб це був повноцінно працюючий орган влади ", - наголосив керівник області.