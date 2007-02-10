Севастопольська міськрада виділить мільйон на розвиток російської мови

Севастопольська міська рада розробляє програму розвитку і підтримки російської мови, на яку з місцевого бюджету буде виділено 1 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила депутат Севастопольської міської ради Тетяна СОРОКІНА в ефірі одного з місцевих телеканалів.

За словами Т.СОРОКІНОЇ, минулого року у Севастополі реалізовувалася державна програма розвитку української мови, на яку виділялося 9 млн. грн. „І треба сказати, що мешканці міста помітили, що така програма працювала, „і особливо, в сфері культури”, - наголосила вона.

„Що ж стосується російської мови - і це не таємниця, це наказ більшості виборців нашого міста, що російську мову, як регіональну, треба розвивати, зберігати тощо. Тому міською радою одним з перших було ухвалено рішення щодо розвитку регіональної російської мови”, - заявила депутат міськради.

За словами Т.СОРОКІНОЇ, результати моніторингу, проведеного у відповідності до цього рішення, „показали, що зараз є дуже багато моментів, які не сприяють розвитку регіональної російської мови, і навіть, скажімо так, навпаки”. Тому депутати міськради, додала вона, „проаналізувавши, вирішили виділити з місцевого бюджету 1 млн. грн. на цю програму”. Як стверджує Т.СОРОКІНА, „програма міститиме і розділ взаємодії з іншими мовами, тобто вона не викличе будь-яких суперечок”.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2006 р. Севастопольська міськрада своїм рішенням надала російській мові статус регіональної.