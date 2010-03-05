“Круглий стіл” “Євроінтеграція України. Асоціація чи членство?”

У четвер, 11 березня 2010 року, о 12.00 в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна відбудеться “круглий стіл” “ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ. АСОЦІАЦІЯ ЧИ ЧЛЕНСТВО?”.

Організатор “круглого столу” – Інститут Горшеніна.

Ведучий – директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО.

Питання до обговорення:

1. Чи здатна Україна виконати основні вимоги ЄС щодо країн-претендентів на членство? Чи готовий ЄС пом’якшити ці умови для України?

2. Асоціація України з ЄС.

3. Майбутнє України та Європи у випадку вступу та не вступу України до ЄС.

Учасники “круглого столу”:

Його Високоповажність пан Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ, Надзвичайний i Повноважний Посол Німеччини в Україні;

Джудіт ГАРДИНЕР, заступник глави Місії Великої Британії в Україні;

Роман ШПЕК, глава Постійного представництва України при ЄС у 2000-2007 рр.;

Ірина АКІМОВА, перший заступник глави Адміністрації Президента України;

Анатолій ЗЛЕНКО, міністр закордонних справ України у 1990-1994 та 2000-2003 рр.;

Борис ТАРАСЮК, голова комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції;

Представники Міністерства закордонних справ України;

Представники іноземних дипломатичних представництв в Україні.