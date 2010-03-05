“Круглий стіл” “Євроінтеграція України. Асоціація чи членство?”
У четвер, 11 березня 2010 року, о 12.00 в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна відбудеться “круглий стіл” “ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ. АСОЦІАЦІЯ ЧИ ЧЛЕНСТВО?”.
Організатор “круглого столу” – Інститут Горшеніна.
Ведучий – директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО.
Питання до обговорення:
1. Чи здатна Україна виконати основні вимоги ЄС щодо країн-претендентів на членство? Чи готовий ЄС пом’якшити ці умови для України?
2. Асоціація України з ЄС.
3. Майбутнє України та Європи у випадку вступу та не вступу України до ЄС.
Учасники “круглого столу”:
Його Високоповажність пан Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ, Надзвичайний i Повноважний Посол Німеччини в Україні;
Джудіт ГАРДИНЕР, заступник глави Місії Великої Британії в Україні;
Роман ШПЕК, глава Постійного представництва України при ЄС у 2000-2007 рр.;
Ірина АКІМОВА, перший заступник глави Адміністрації Президента України;
Анатолій ЗЛЕНКО, міністр закордонних справ України у 1990-1994 та 2000-2003 рр.;
Борис ТАРАСЮК, голова комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції;
Представники Міністерства закордонних справ України;
Представники іноземних дипломатичних представництв в Україні.
Акредитація для ЗМІ: Олена ДЯЧЕНКО, тел.: (044) 230-49-63, (050) 363-02-16. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.