Яценюк підносить снаряди для Партії регіонів?
Філенко коментує заяви колеги
Голова партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК виконує роль «піднощика снарядів» для Партії регіонів.
Про це заявив народний депутат від Блоку Юлії Тимошенко Володимир ФІЛЕНКО на брифінгу у Верховній Раді, повідомляє прес-служба БЮТ.
«Я маю на увазі останні заяви ЯЦЕНЮКА, який звернувся до Президента з якоюсь химерною ідеєю тимчасової коаліції, яка не впадає ні в закон, ні в Конституцію», - сказав В.ФІЛЕНКО.
Депутат також прокоментував висловлювання В.ЯЦЕНЮКА в ефірі програми «Свобода слова» про те, що він не проти створення коаліції у складі Партії регіонів та НУ-НС, яка б працювала до закінчення цієї каденції Верховної Ради.
«Ясна річ, що в якості прем’єра Арсеній Петрович представляє себе любимого», - зазначив В.ФІЛЕНКО.
На його думку, подібні заяви дають підстави говорити, що будь-які розмови про наявність третьої сили в Україні - «це повна маячня».
«Третьої альтернативи на сьогодні немає. Вони неактуальні, вони не виникають», - вважає В.ФІЛЕНКО.
Крім того, народного депутата висловив обурення з приводу того, що В.ЯЦЕНЮК звернувся до Президента В.ЯНУКОВИЧА нібито від імені своїх виборців.
«Ті виборці, які підтримали його у конкретній ситуації, не є його назавжди», - сказав В.ФІЛЕНКО.