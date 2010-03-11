Лідер БЮТ, екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її дух завжди буде присутній у парламенті, незважаючи на відсутність у неї депутатського мандата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьгодні на прес-конференції у Києві, коментуючи заяви депутатів від Партії регіонів про те, що вона не має права перебувати на пленарних засіданнях Верховної Ради.

«Мені завжди важко зрозуміти хід думок ЯНУКОВИЧА і Партії регіонів, тому що у нас різна структура мислення. Але можу сказати, що буду я там чи не буду – хай вони точно знають, що мій дух там буде присутній постійно і він ніколи не дасть їм робити те, що вони запланували робити з Україною», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ наголосила, що обов’язково керуватиме фракцією БЮТ у парламенті, партією «Батьківщина» та Блоком Юлії Тимошенко. «Я не знаю, які у них домисли. Я буду управляти фракцією, партією і блоком, і буду робити все, щоб наша команда була сильною в опозиції», - запевнила вона.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що як лідер опозиції ще не починала формувати опозиційний уряд. «Сьогодні останній день роботи нашого уряду, який я очолювала. Тому про це ми з вами зможемо поговорити на наступній зустрічі», - додала вона.