Хорошковський сказав Януковичу, за чим скучила СБУ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що СБУ повинна відновити кадровий потенціал і втрачені через політизацію окремі напрямки роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві, представляючи особовому складу СБУ новопризначеного голову спецслужби Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.

«Занадто велика політизація, яка останні 5 років була в Україні, вона зруйнувала дуже багато професійних напрямків спецслужби, але багато чого зберіглося. Я вважаю, що ми здатні відновити кадри і напрямки роботи служби, які були втрачені», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зауважив: «Нам з вами треба буде дуже багато працювати по всіх напрямках. І державний нагляд з боку СБУ повинен бути серйозним».

В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що він особисто весь час буде опікуватися роботою СБУ. «Я буду опікуватися цим питанням, як то кажуть, цілодобово, щоб Служба безпеки відповідала тим завданням, які стоять перед нею», - зазначив глава держави.

Президент зауважив: «Нам треба буде дуже серйозно подивитися на реформування Служби безпеки, і ми це будемо робити найближчим часом… І будемо підходити до цього питання дуже серйозно».

Він зазначив, що В.ХОРОШКОВСЬКИЙ працює у спецслужбі не досить тривалий час, але отриманий досвід є дуже корисним. Водночас В.ЯНУКОВИЧ звернув увагу В.ХОРОШКОВСЬКОГО на те, що перед ним «стоїть непросте завдання», насамперед, дослуховуватися до тих кадрів, які довгий час працюють в СБУ.

«Я з Валерієм Івановичем мав розмову на цю тему, і в нього є розуміння у цьому питанні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. За його словами, новому керівнику СБУ треба працювати так, щоб «кожен крок був прорахований в напрямку до покращення роботи СБУ».

Звертаючись безпосередньо до працівників СБУ, В.ЯНУКОВИЧ висловив побажання, щоб вони «навколо голови Служби безпеки об’єднали свої професійні зусилля».

У свою чергу В.ХОРОШКОВСЬКИЙ запевнив главу держави, що «всі завдання будуть виконані найкращим чином».

Він висловив переконання, що за останні роки «Служба безпеки скучила за тим, що вона повинна робити для українського народу».