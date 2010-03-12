Тимошенко: перше, що вони зроблять – це розпишуть «шахматку»

Лідер БЮТ, екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що уряд Миколи АЗАРОВА повернеться до перерозподілу державної власності та тіньових схем компенсації податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції в Києві.

«Перше, що вони почнуть робити – це розпишуть «шахматку»: хто яку власність може грабувати, поіменно, за кожним буде закріплений свій напрямок. Комусь віддадуть електроенергетику, комусь – природний газ, комусь – титанову галузь, між кимсь розпишуть можливість ділити стратегічні машинобудівні і авіаційні заводи. Ось чим вони будуть займатися», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, таким чином буде послаблена економічна та політична незалежність України і кожного громадянина. «Безумовно будуть поновлені відкати на ПДВ, всі корупційні моделі відкатів на держзакупівлі. Я думаю, що все це стане, на жаль, реальністю роботи нової влади», - прогнозує вона.