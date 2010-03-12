Янукович доручив Медведьку повідбивати декому руки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що необхідно передбачити прозорий механізм відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) в “автономному режимі”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на координаційній нараді керівників правоохоронних органів України.

Він звернув увагу, що сьогодні спостерігається багато порушень у бюджетній сфері, зокрема, В.ЯНУКОВИЧ вважає неприпустимим практику стягнення податків наперед.

Також Президент нагадав про значний обсяг невідшкодованого ПДВ.

Він доручив генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ спільно з СБУ розібратися в цій ситуації.

В.ЯНУКОВИЧ висловив думку, що адміністрування ПДВ так, як це відбувається сьогодні, може свідчити про корупцію і криміналізацію у сфері стягнення цього податку.

Він підкреслив, що найближчим часом правоохоронці мають навести порядок у цій сфері.

«І повідбивати руки всім, кому необхідно це зробити, щоб не торкалися цього податку», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що «цей сором необхідно прибрати назавжди».

Довідка УНІАН. За даними Рахункової палати, у 2009 році сума невідшкодованого своєчасно ПДВ становила 23 млрд. грн.