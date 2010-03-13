Азаров призначив у Мінфін одразу чотирьох заступників міністра

Інших двох - звільнили

Кабінет міністрів України призначив Вадима КОПИЛОВА першим заступником міністра фінансів України. А Юрія ШЕВЧЕНКА, Сергія РИБАКА і Тетяну ЄФИМЕНКО заступниками міністра фінансів України. Про це йдеться у розпорядженні від 11 березня 2010 р., підписаному прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ. Іншими своїми розпорядженнями уряд звільнив Миколу ПОЛУДЬОННОГО і Дениса ФУДАШКІНА з посад заступників міністра фінансів України. Уряд прийняв відставку М.ПОЛУДЬОННОГО і Д.ФУДАШКІНА відповідно до абзацу другого частини другої статті 31 Закону України “Про державну службу”.

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