Герман каже, що Янукович вже подумує з'їхати із Межигір’я

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зараз розглядає питання про переїзд на постійне місце проживання в центр Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

«Президент заявив, що розглядає можливість переїхати для проживання у центральну частину Києва, щоб не створювати проблеми киянам під час пересування на робоче місце», - сказала Г.ГЕРМАН, відповідаючи на запитання журналістів щодо певного невдоволення киян перекриттям на близько 30 хвилин дорожнього руху у центральній частині столиці під час слідування кортежу Президента з його резиденції у Межигір’ї.

Водночас, Г.ГЕРМАН зауважила, що такі заходи є вимушеними, адже В.ЯНУКОВИЧ як глава держави повинен пересуватися швидко. «Якщо Президент буде стояти у заторах, то стояти буде вся країна», - зазначила вона.