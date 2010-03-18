23 березня 2010 року о 12.00 у прес-зоні стадіону «Донбас-Арена» (м. Донецьк, вул. Челюскінців, 189 Е) відбудеться прес-брифінг, присвячений перебуванню Кубка FIFA в Україні.

Учасники прес-брифінгу:

представник організатора Світового туру Кубка FIFA 2010 від “Кока-Кола” - генеральний директор компанії «Coca-Cola Україна» Волтер ГОРДОН;

представник місцевої влади - мер м. Донецьк Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО;

представник ФК «Шахтар» - головний тренер ФК «Шахтар» Мірча ЛУЧЕСКУ;

представник FIFA – офіційний речник Світового туру Кубка FIFA 2010 від Coca-Cola Емануель МАРАДАС.

Також представників ЗМІ запрошують на Турнір з міні-футболу серед збірних дитячих команд, організований Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки Фундації Кока-Кола в рамках проекту "Зелений футбол для здоров’я дітей". Турнір розпочнеться 23 березня 2010 року о 9.00 на території стадіону «Донбас-Арена».

Окрім того, представники засобів масової інформації зможуть переглянути 3D-фільм про історію чемпіонату світу, побачити футбольний трофей, отримати фото на пам’ять.