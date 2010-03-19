У ПР похвалилися, що у них буде ще три десятки освічених депутатів

З приходом 30 нових депутатів у фракції Партії регіонів проблем не буде.

Про це заявив лідер фракції регіоналів Олександр Єфремов в ефірі 5 каналу, коментуючи питання щодо проблем, пов`язаних з приходом нових депутатів замість тих, які перейшли на роботу у виконавчу владу.

"Я б не сказав проблеми. Я б сказав, що багато організаційних моментів, які доводиться вирішувати", - відзначив він.

"Зараз період, коли необхідно в дуже короткі терміни зістикувати вихід і прихід нових депутатів, і щоб вони включилися в роботу, тому що у нас фактично немає часу на розкачку", - сказав Єфремов.

За словами регіонала, "це люди, які мають досить серйозну освіту, які мають наукові ступені, які мають досвід роботи в різних галузях".

Він зазначив, що 25 майбутніх депутатів "мають досвід роботи в парламенті минулого скликання".

Крім того, Єфремов вважає вимоги відставки міністра освіти Дмитра Табачника політичними.

"У Біблії написано: "і судити будете їх по плодам їх". Табачник працює на посаді міністра 4 дні. Цілком природно і всім зрозуміло, що цей процес носить більше політичний характер", - заявив він.

"Ця людина абсолютно підготовлена для виконання своєї роботи міністра освіти...Тут треба не влаштовувати шоу, не мітинги проводити, а наводити порядок", - вважає регіонал.

Українська правда