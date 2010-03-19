Мельниченко погрожує порвати з Генпрокуратурою

Екс-майор державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО заявляє, що налаштований припинити співпрацю з Генеральною прокуратурою України у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Сегодня».

«Я не бачив перспектив притягнення до відповідальності замовників і підбурювачів злочину ні при ЮЩЕНКУ, не бачу і при новій владі», — сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«ЮЩЕНКО обіцяв певним силам не чіпати тих, хто стояв за цим злочином. ЯНУКОВИЧ, на щастя, ніякими обіцянками у цій справі не зв`язаний. Але його оточення...», - додав він.

На думку М.МЕЛЬНИЧЕНКА, «наказ змінити ГОЛОМШУ на ЩОТКІНА (зміна куратора слідства у справі Г.Гонгадзе - УНІАН) МЕДВЕДЬКО одержав з Банкової, щоб зняти підозри з КУЧМИ і ЛИТВИНА».

«Це позбавляє мене надії, що замовники вбивства Гії коли-небудь понесуть відповідальність за скоєне. Лише довіра до слідчого Олександра ХАРЧЕНКА поки стримує мене від розриву з прокуратурою», - продовжив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Видання нагадує, що ще минулого року плівки М.МЕЛЬНИЧЕНКА, які стосуються вбивства журналіста Г.Гонгадзе, де звучали голоси, схожі на голоси Л.КУЧМИ і В.ЛИТВИНА, пройшли експертизу на достовірність у Німеччині. Відповідний висновок іноземних фахівців був наданий у Генпрокуратуру, але висновки не обнародувані. Як повідомили в Головному слідчому управлінні ГПУ, вивчивши копію записів розмов найвищих посадовців, експерти наполягли на наданні оригіналу. М.МЕЛЬНИЧЕНКО надав такий чіп, його додали до матеріалів кримінальної справи, а слідство призначило нову експертизу.

«Експертиза тільки призначена, і якими будуть результати, скажуть лише фахівці», — зазначив заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН, який недавно став куратором розслідування замість Миколи ГОЛОМШІ.

У Головному слідчому управлінні ГПУ заяву М.МЕЛЬНИЧЕНКА оцінили як надмірно емоційну.

«Щоб не говорив МЕЛЬНИЧЕНКО, ми керуємося законом і нічим більше. Зміна і перерозподіл функцій і службових обов`язків між заступниками — прерогатива генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, який і вирішує, кому яку ділянку доручити», — підкреслив В.ЩОТКІН.

Також він спростував чутки про повернення на слідство ще одного заступника генпрокурора — Рената КУЗЬМІНА, котрий раніше займався справою Г.Гонгадзе, але потім був від неї усунутий.

У той же час в адвоката Валентини ТЕЛІЧЕНКО, яка представляє інтереси вдови журналіста Мирослави ГОНГАДЗЕ, зовсім інший, ніж у М.МЕЛЬНИЧЕНКА, погляд на перспективи справи , пише газета.

Вона не вважає, що зміна куратора у справі про вбивство журналіста принципово може вплинути на хід розслідування. У липні минулого року, після арешту колишнього начальника кримінальної розвідки МВС Олексія ПУКАЧА, вдова загиблого журналіста закликала генпрокурора О.МЕДВЕДЬКА усунути М.ГОЛОМШУ і О.ХАРЧЕНКА від цієї справи, наполягаючи на їх недостатньому професіоналізмі і нездатності протистояти політичному тиску.

«Влітку 2009-го був чітко взятий курс на те, щоб швидше закрити справу і притягти до відповідальності одного ПУКАЧА. Керівництво Генпрокуратури проігнорувало порушення КПК, які допустили ГОЛОМША і керівництво слідчої групи, всіх залишили на місцях. Але тепер ситуація в прокуратурі може змінитися, і є надія, що розслідування просунеться», — сказала В.ТЕЛІЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року у Вашингтоні М.МЕЛЬНИЧЕНКО в присутності представників Генпрокуратури України передав європейським експертам записуючий пристрій і фрагменти записів, нібито зроблених ним у кабінеті колишнього Президента Л.КУЧМИ, які можуть стосуватися кримінальної справи про вбивство журналіста Г.Гонгадзе.

29 жовтня 2009 р. М.МЕЛЬНИЧЕНКО запевнив, що міжнародні експерти визнали автентичними фрагменти його записів (Що стосуються справи Г.Гонгадзе), нібито зроблених у кабінеті Л.КУЧМИ.