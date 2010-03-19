Азаров вичистив ауру Тимошенко із кабінету прем’єра

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що 11 березня освятив службовий кабінет прем’єр-міністра на вулиці Грушевського в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ повідомив сьогодні у Дніпропетровську під час представлення нового голови Дніпропетровської облдержадміністрації.

«Після засідання Верховної Ради я зайшов до кабінету прем’єр-міністра і відчув тяжку гнітючу ауру. Я подзвонив священику Павлу з Києво-Печерської Лаври (йдеться про настоятеля Києво-Печерської Лаври – УНІАН) і попросив освятити кабінет. Він приїхав, освятив і стало легше», - наголосив М.АЗАРОВ. За його словами, хоча наразі в країні справи не покращилися, але на душі стало легше.